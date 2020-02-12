12.02.2020 (12:10)

В Армении с военнослужащими российской военной базы провели занятия по безопасности дорожного движения в зимних условиях

В российской военной базе в Армении сотрудники 216-й военной автоинспекции (ВАИ) и военной полиции провели профилактические занятия по безопасности дорожного движения с военнослужащими, владеющими личным автотранспортом.

В ходе занятий до военнослужащих были доведены характерные случаи ДТП и их причины, основные изменения в правилах дорожного движения.

Кроме того, сотрудниками ВАИ проверялись знания ПДД военнослужащими, назначенными старшими машин, для допуска к исполнению служебных обязанностей.

Всего к занятиям по безопасности дорожного движения было привлечено более 500 военнослужащих российской военной базы.

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