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12.02.2020 (11:56)

Участники уникального перехода Хабаровск-Москва прибыли в Забайкальский край

Юнармейцы Забайкалья встретили военнослужащих Восточного военного округа – участников уникального перехода Хабаровск-Москва, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в поселке Чернышевск.

Вместе с юнармейцами военных спортсменов встречали представители администрации Чернышевского района, военный комиссар района и жители поселка.

Военнослужащие посетили местный краеведческий музей, где ознакомились с историей и военным прошлым населенного пункта Чернышевск.

Следующим пунктом на маршруте военных лыжников станет город Нерчинск Забайкальского края.

Всего военнослужащие ВВО преодолели более 1700 км. Общая протяженность маршрута составляет 8492 километра.

Справочно:

Как сообщалось ранее, старт уникальному событию – переходу военнослужащих ВВО до Москвы под Знаменем Победы, был дан в Хабаровске 28 января.

Общая протяженность маршрута составляет 8492 километра.

Военнослужащие ВВО пронесут копию Знамени Победы по территории 17 субъектов Российской Федерации, примут участие в военно-патриотических акциях в населенных пунктах на маршруте перехода.

Отправной точкой, своего рода примером для военнослужащих ВВО послужил лыжный переход пятерых военнослужащих авиачасти Особой Краснознаменной Дальневосточной армии в 1934-1935 годах. Молодые командиры, стартовав 1 октября 1934 года со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области), финишировали в Москве 12 февраля 1935 года, преодолев на лыжах и пешком 8134 километра за 120 дней.

Переход военнослужащих Восточного военного округа планируется завершить 7 мая 2020 года в Москве.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Юнармия , Восточный военный округ
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