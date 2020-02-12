12.02.2020 (11:53)

На Каспийской флотилии стартовало ротное тактическое учение

В Республике Дагестан с морскими пехотинцами Каспийской флотилии (КФл) стартовало двустороннее ротное тактическое учение (РТУ).

Морпехи КФл в составе ротно-тактической группы совершили марш комбинированным способом на автомобильной и бронетехнике из пункта постоянной дислокации в районы сосредоточения колонн для последующего занятия исходных позиций, отработав основные элементы боевой подготовки.

Во время выдвижения военнослужащие выполнили учебные задачи по преодолению зараженного участка местности с последующим обеззараживанием военной техники, проделали проходы в минно-взрывном заграждении и выполнили разминирование дороги на маршруте движения.

В рамках учения в течение текущей недели подразделениям полка морской пехоты КФл предстоит отработать тактические действия по высадке на необорудованный участок побережья, выполнить захват командного пункта условного противника, обеспечить противодесантную оборону участка морского побережья.

На втором этапе РТУ военнослужащие выполнят высадку способом «корабль-берег» с использованием новейших бронемашин БТР-82М, проведут подготовку и ведение противодесантной обороны морского побережья для отражения высадки отряда морского десанта «противника» с проведением контратак и восстановлением оборонительной линии.

По итогам учения военнослужащие выполнят стрельбы из самоходных артиллерийских установок 2С9 «Нона-С», артиллерийского вооружения, новейших бронетранспортеров и штатного стрелкового оружия.

Основными целями РТУ являются: проверка боевой готовности подразделений морской пехоты КФл, совершенствование боевой слаженности при подготовке и ведении наступления и действий в обороне.

Учение проводится в рамках плановых мероприятий боевой подготовки КФл в текущем году, в нем принимает участие более 1000 военнослужащих морской пехоты, задействовано около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Завершится учение в конце текущей недели маршем подразделений в пункты постоянной дислокации.

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