12.02.2020 (11:30)

Журналисты из Южной Осетии приняли участие в окружном этапе конкурса «ЮЖНЫЙ МЕДИА-АС-2020»

Журналисты из Южной Осетии подали свои работы для участия в окружном этапе конкурса «ЮЖНЫЙ МЕДИА-АС-2020» Южного военного округа (ЮВО).

Всего более 10 работ поступило в пресс-службу ЮВО от журналистов, освещавших деятельность военнослужащих в соединениях и воинских частях 58-й общевойсковой армии на Северном Кавказе и Закавказье.

К творческому соревнованию активно подключились представители СМИ из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Южной Осетии.

Заявленные работы на конкурс рассматриваются специальной комиссией. Жюри конкурса выберет наиболее интересные телевизионные репортажи и проекты, информационные материалы, фотоработы и фоторепортажи, публикации в печатных и электронных средствах массовой информации на военную, военно-историческую и патриотическую тематику.

Прием материалов пресс-службой ЮВО завершен. Победители окружного этапа будут награждены памятными и ценными подарками, а также получат возможность принять участие в финальном этапе «МЕДИА-АС-2020».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице