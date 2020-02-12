12.02.2020 (11:10)

Команда военных инженеров 58-й армии ЮВО готовится к отборочному этапу конкурса «Инженерная формула»

Сборная команда инженерных войск 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе приступила к подготовке к отборочному окружному этапу конкурса профессионального мастерства «Инженерная формула» на полигоне Шарданово в Кабардино-Балкарии.

Инженеры ЮВО пройдут подготовку на трассе протяжённостью около четырех километров. Они будут совершенствовать навыки по оборудованию котлованов на МДК-3, расчеты инженерной машины разграждения ИМР-3 проложат дорогу по пересеченной местности, в том числе с разбором лесного завала, а путепрокладчиком БАТ-2 восстановят дорогу для прохождения колонны техники.

Всего в подготовке к конкурсу принимают участие около 100 военнослужащих ЮВО, задействовано до 20 единиц специальной техники.

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