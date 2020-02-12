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12.02.2020 (11:10)

Разведчики ЮВО на Северном Кавказе обнаружили условную ДРГ с помощью новейших цифровых станций

Разведчики Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии в рамках полевого сбора на полигоне Кобу-Баши выполнили поиск, блокировку и ликвидацию диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Обнаружив лагерь условного противника в гористой местности, разведгруппа передала по средствам связи его координаты на командный пункт, откуда поступил приказ на уничтожение бандформирования.

При выполнении поставленных задач военнослужащие ЮВО применили радиолокационную станцию ближней разведки СБР, станцию связи и навигации «Грот-М», снайперские винтовки «Винторез» и пулеметы «Печенег».

Для создания атмосферы реального боя на занятии использовались беспилотные летательные аппараты, имитационные заряды ИМ-120 и холостые патроны к стрелковому оружию.

В начале марта разведчикам соединения предстоит сдать зачеты по владению приемами армейского рукопашного боя, выполнить упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения бронеавтомобилей «Рысь» и «Тигр», а также провести второй этап конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2020.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Разведывательные подразделения , АрМИ
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