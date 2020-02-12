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12.02.2020 (11:08)

На российской военной базе в Южной Осетии медики проводят профилактику простудных заболеваний военнослужащих

В подразделениях российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии проведены дополнительные мероприятия по профилактике простудных заболеваний среди военнослужащих.

На полигоне Дзарцеми оборудованы специальные пункты просушки обмундирования военнослужащих, а также на всех практических занятиях по боевой подготовке предусмотрено дополнительное питание в виде горячего чая, хлеба, сала и чеснока.

В солдатских общежитиях определен порядок сквозного проветривания жилых и служебных помещений. Постоянно ведется мониторинг температурного режима.

Для улучшения иммунитета военнослужащих в столовой на приемах пищи выдаются витамины. Ежедневно на утренних и вечерних построениях проводятся мероприятия по выявлению заболевших, в том числе регулярное измерение температуры тела.

Во избежание распространения инфекционных заболеваний и оперативного лечения военнослужащих в соединении подготовлен внештатный изолятор. При необходимости изолятор будет развернут как госпитальное отделение, усиленное специалистами из лечебных учреждений ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Медицина
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