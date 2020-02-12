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12.02.2020 (11:06)

Разведчики ЮВО в Абхазии приступили к горной подготовке на полигоне в Северной Осетии

Разведчики российской военной базы в Абхазии приступили к специальной горной подготовке на полигоне Дарьял в Северной Осетии.

Военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи в тылу условного противника в дневное и ночное время суток. Также разведчики повысят навыки выживания и жизнеобеспечения в автономных экстремальных условиях.

Особое внимание в ходе подготовки уделяется выполнению длительных марш-бросков по незнакомым маршрутам на высотах от 1,5 до 3 км над уровнем моря, на которых отрабатываются действия в сторожевом охранении, патрулировании и засаде.

При выполнении учебно-боевых задач разведчики обучаются различным способам маскировки и выработке оперативных решений в быстроменяющейся обстановке современного боя.

Всего в учебных мероприятиях на тренировочном комплексе Дарьял принимают участие около 100 военнослужащих ЮВО, задействованы десятки единиц боевой техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр-М» и бронетранспортеры БТР-82АМ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Разведывательные подразделения
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