12.02.2020 (10:58)

Медицинские специалисты ЮВО в Волгоградской области готовятся к конкурсу профессионального мастерства

Команды военных медиков воинских частей Волгоградского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) начали подготовку ко второму этапу конкурса по полевой выучке профессионального мастерства среди военных медиков.

На полигоне Прудбой военнослужащие отрабатывают вождение гусеничной техники, эвакуацию с поля боя «раненых» и оказание им первой медицинской помощи, выполняют упражнения учебных стрельб и тренируют прохождение единой полосы препятствий.

Армейский этап конкурса профессионального мастерства среди военных медицинских специалистов 8 ОА ЮВО пройдет на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

Всего в отборочном этапе конкурса профессионального мастерства принимают участие более 200 военнослужащих ЮВО.

Команды воинских частей и соединений, прошедшие отборочный этап, примут участие в окружном этапе конкурса в марте.

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