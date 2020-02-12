12.02.2020 (10:04)

Межведомственные координационные штабы России и Сирии сделали совместное заявление о проблемах, препятствующих возвращению сирийских беженцев

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

межведомственных координационных штабов

Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики

«О проблемах, препятствующих реализации инициативы

по возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц

в места избранного проживания»

от 12 февраля 2020 г.

Межведомственные координационные штабы России и Сирии продолжают прилагать значительные усилия по созданию условий, благоприятствующих возвращению на родину беженцев и внутренне перемещенных лиц. Предпринимаемые в соответствии с базовыми принципами Организации Объединенных Наций меры в отношении беженцев приносят положительные результаты.

На сегодняшний день в родные места вернулись 2 млн 98 тыс. 102 сирийских гражданина, из них 1 млн 318 тыс. 558 внутренне перемещенных лиц и 779 тыс. 544 беженца с территорий иностранных государств.

Сирийские власти непрерывно проводят работу по восстановлению стабильности и безопасности в стране. При этом, наряду с положительными результатами, в деле возрождения Сирии имеются и проблемы.

Наиболее сложная обстановка продолжает оставаться в зоне деэскалации «Идлиб», где существует высокая вероятность гуманитарной катастрофы в связи с террористической деятельностью боевиков. В целях поиска путей решения Идлибской проблемы сирийским правительством совместно с Центром по примирению враждующих сторон постоянно осуществляется активная работа по выработке новых мер и взаимоприемлемых решений по стабилизации обстановки. В рамках этой деятельности сирийская армия с 9 января 2020 г. установила режим прекращения огня. Учитывая многочисленные обращения граждан с просьбой о возвращении в свои дома на освобожденной от боевиков территории, подготовлено достаточное количество мест в центрах временного размещения провинции Хама.

Однако активизация террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» и союзных ей формирований фактически сорвала усилия России и Сирии, направленные на снижение напряженности в данном районе. В результате обстрелов боевиков только в январе погибло более 150 мирных жителей. Кроме того, с целью блокирования выхода сирийских граждан через организованные Россией и Сирией гуманитарные коридоры, боевики незаконных вооруженных формирований заминировали и перекрыли дороги, ведущие к пунктам пропуска «Эль-Хадер» в провинции Алеппо, «Абу-Эд-Духур» в провинции Идлиб и «Хабит» в провинции Хама.

В ответ на постоянные провокации террористов подразделения сирийской армии были вынуждены предпринять действия с целью обеспечения безопасности подконтрольной правительству территории.

В ходе отступления террористов в распоряжение сирийской армии попало значительное количество оставленных незаконными вооруженными формированиями техники, боеприпасов и вооружения, в том числе западного производства, что свидетельствует о непрекращающейся поддержке боевиков из-за рубежа.

Присутствие военных контингентов иностранных государств на территории Сирии без согласия сирийских властей, являющееся по Уставу ООН и всем нормам международного права незаконным, способствует затягиванию конфликта и ухудшению ситуации в республике. Данная проблема не позволяет консолидировать усилия по политическому урегулированию кризиса в САР и создать условия для безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц в места довоенного проживания.

В настоящее время сирийским правительством прилагаются все возможные усилия для скорейшего возвращения простых людей к нормальной жизни в освобожденных от террористов районах Идлибской зоны деэскалации. Общими усилиями сирийской и российской сторон организованы поставки мирным жителям продуктов питания, средств обогрева и других предметов первой необходимости.

Существенным дестабилизирующим фактором является гуманитарная ситуация в крупнейших лагерях временно перемещенных лиц, расположенных на незаконно оккупированных американскими войсками территориях Сирии. Искусственно поддерживая нечеловеческие условия в лагерях беженцев и препятствуя выходу их жителей в родные места, США создают почву для подпитки террористических организаций с целью поддержания нестабильности в стране и регионе.

Значительную обеспокоенность вызывает позиция региональных структур Организации Объединенных Наций, которые до настоящего времени так и не приступили к реализации разработанного ими же плана по эвакуации оставшихся жителей лагеря «Рукбан», постоянно откладывая сроки его проведения под различными предлогами, последним из которых стала необходимость проверки распространяемой западными неправительственными организациями откровенно ложной информации о якобы задержании сирийскими органами правопорядка выведенных в 2019 году из лагеря сирийцев.

Руководствуясь стремлением как можно скорее прекратить страдания находящихся в нечеловеческих лагерных условиях своих граждан, сирийские власти в очередной раз согласовали посещение представителями ООН районов проживания беженцев из «Рукбана». В ходе посещения мест окончательного расселения в январе 2020 года сотрудникам ООН была предоставлена возможность опросить бывших жителей лагеря и убедиться в отсутствии каких-либо проблем со службами госбезопасности Сирии.

Обращаем внимание Организации Объединенных Наций на необходимость широкого распространения достоверной информации, полученной по итогам проведения данных мониторинговых миссий, не выявивших никаких серьезных нареканий. Уверены, что только детальное информирование мирового сообщества, а также оставшихся в лагере внутренне перемещенных лиц о судьбе ранее покинувших его территорию жителей и аргументированное опровержение распространяемых в спецпоселении слухов позволят продвинуться в разрешении проблемы лагеря «Рукбан».

Призываем профильные структуры ООН прекратить политизировать данную ситуацию, искать формальные и беспочвенные поводы для затягивания операции по расселению «Рукбана» и выполнить, наконец, взятые на себя перед всем мировым сообществом и сирийскими гражданами, еще в августе 2019 года, обязательства по выводу оставшегося населения лагеря.

Руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев

Руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики – министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейн Махлюф



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