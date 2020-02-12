12.02.2020 (10:40)

В Адыгее артиллеристы ЮВО выполнили массированный огневой удар с помощью беспилотной авиации

На полигоне Майкопский в Адыгее артиллеристы соединения Южного военного округа (ЮВО) выполнили массированный огневой удар по наступающему условному противнику, применив комплекс разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Расчеты боевых машин проводили стрельбы по одиночным и групповым целям на дальность до 15 км из самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град-М», минометов «Сани».

Особое внимание во время стрельбы было уделено взаимодействию с расчетами беспилотной авиации, а также действиям командиров при принятии решений на огневое поражение целей с учетом особенностей местности и корректировке огня артиллерии на основании поступающих разведданных о местонахождении военной техники и живой силы условного противника.

В стрельбах приняли участие более 200 военнослужащих ЮВО и задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице