12.02.2020 (10:29)
Более 200 военнослужащих российской военной базы приняли участие в проекте «Дорога памяти» в Армении
В российской военной базе в Армении более 200 военнослужащих и членов их семей приняли участие в проекте «Дорога памяти».
По указанию командира соединения для подачи информации в отдел по военно-политической работе соединения для военнослужащих были разработаны типовые формуляры для предоставления данных родственников-участников Великой Отечественной войны. Также сведения о близких-участниках Войны можно внести самостоятельно на интернет-портале «Дорога памяти».
После обработки все информационные материалы и фотографии будут размещены в мультимедийной галерее «Дорога памяти» на территории Главного храма Вооруженных Сил России. Музей начнет свою работу в 2020 году в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Новости по теме:
В парке «Патриот» для юнармейцев Центра военно-патриотического воспитания ВКС провели «экскурсию» по страницам истории Великой Отечественной войны
Более 20 оружейных салютов у памятников и мемориалов павшим воинам проведут военнослужащие ЦВО в Хакасии
Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Южный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ) , Армения