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12.02.2020 (10:29)

Более 200 военнослужащих российской военной базы приняли участие в проекте «Дорога памяти» в Армении

В российской военной базе в Армении более 200 военнослужащих и членов их семей приняли участие в проекте «Дорога памяти».

По указанию командира соединения для подачи информации в отдел по военно-политической работе соединения для военнослужащих были разработаны типовые формуляры для предоставления данных родственников-участников Великой Отечественной войны. Также сведения о близких-участниках Войны можно внести самостоятельно на интернет-портале «Дорога памяти».

После обработки все информационные материалы и фотографии будут размещены в мультимедийной галерее «Дорога памяти» на территории Главного храма Вооруженных Сил России. Музей начнет свою работу в 2020 году в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Увековечение памяти павших при защите Отечества , Южный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ) , Армения
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