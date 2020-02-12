12.02.2020 (10:25)

Артиллеристы ЮВО в Волгограде начали подготовку к праздничному салюту в честь Дня защитника Отечества

Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области начали подготовку к праздничному салюту в честь Дня защитника Отечества.

23 февраля артиллеристы ЮВО проведут праздничный салют на нижней террасе набережной 62-й Армии, где жители и гости Волгограда смогут увидеть салют из 30 залпов с темпом в 30 секунд, производимый из орудий и салютных установок артиллерийских подразделений.

Всего для проведения салютов будет привлечено около 50 военнослужащих и задействовано 12 дивизионных 76-мм пушек ЗИС-3, а также салютные установки.

В настоящее время артиллерийские расчеты приступили к тренировкам и подготовке орудий.

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