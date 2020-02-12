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12.02.2020 (10:16)

В Новороссийск прибыла военная делегация под руководством командующего Королевскими ВМС Таиланда

В Новороссийск в рамках визита в Российскую Федерацию прибыл командующий Королевскими военно-морскими силами (ВМС) Таиланда адмирал Луечай Руддит.

В ходе визита состоялась протокольная встреча командующего Королевскими ВМС адмирала Луечая Руддита с главой администрации города и старшим морским начальником – командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота контр-адмиралом Виктором Кочемазовым.

В рамках пребывания в Новороссийске делегация из Таиланда посетила фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович». Затем на территории учебного полигона Новороссийской военно-морской базы на мысе Железный рог для гостей были продемонстрированы элементы боевой подготовки подразделений морской пехоты Черноморского флота.

Справочно:

Командующий Королевскими ВМС Таиланда адмирал Луечай Руддит находится в Российской Федерации с шестидневным визитом, в программе пребывания которого были запланировано посещение Санкт-Петербурга, Москвы и Новороссийска.

Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов обсудил с Луечаем Руддитом в Санкт-Петербурге перспективы российско-таиландского военно-морского сотрудничества в 2020 году.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Международная деятельность
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