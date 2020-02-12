12.02.2020 (10:09)

На Черноморском флоте продолжается работа по сбору данных об участниках Великой Отечественной войны

На Черноморском флоте (ЧФ) продолжается работа по сбору и обработке данных об участниках Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийной галерее «Дорога памяти» филиала Центрального музея Вооружённых Сил России в парке «Патриот» в Москве.

Наряду с объединениями, соединениями и частями сбор фотографий и данных о родственниках – участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте и тружениках тыла, осуществляют военнослужащие и гражданский персонал штаба и управлений флота, военные комиссариаты Республики Крым и Севастополя.

Для организации оцифровки и загрузки данных на флоте развёрнуты специальные пункты, имеющие соответствующее оборудование.

В Военно-историческом музее Черноморского флота, в подразделениях Музея фортификационных сооружений в Балаклаве и на Михайловской батарее, в Морской библиотеке ЧФ им. М.П. Лазарева и Доме офицеров в Симферополе осуществляется консультативная и практическая помощь военнослужащим и членам их семей в подготовке и отправке материалов на соответствующий раздел сайта Министерства обороны.

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