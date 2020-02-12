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12.02.2020 (08:01)

Разведчики ВВО провели тренировку на полигоне «Князе-Волконский»

Тренировка подразделений разведки прошла на общевойсковом полигоне Восточного военного округа. В дневное время суток разведывательные подразделения отработали специальные задачи в условиях, приближенным к боевым.

В начале тренировки военнослужащие зачистили местность, обстреляв из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя», объекты условного противника.

Кроме того, военнослужащие разведывательных подразделений в полевых условиях отработали различные способы ведения разведки, организацию наблюдательных постов, засад, поиска укрытий противника, приемы маскировки с использованием штатных и подручных средств с учетом рельефа местности, отработку навыков скрытного передвижения.

Также, военнослужащие разведывательного подразделения успешно сдали специальные нормативы и преодолели полосу препятствий – «тропа разведчика».

Тренировки и практические занятия с разведывательными подразделениями проводят по 10-12 часов в сутки как в дневное, так и в ночное время, являются наиболее сложными, но эффективными формами боевой подготовки.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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