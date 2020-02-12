12.02.2020 (07:21)

В Бурятии началась масштабная акция «Дорога памяти»

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа в Республике Бурятия проводится уникальный проект Министерства обороны РФ «Дорога памяти», приуроченный к празднованию 75-летия Великой Победы.

На текущий момент собрано и оцифровано порядка 1 тысячи фотографий красноармейцев и тружеников тыла, а также различных документов и писем с фронта.

Помимо этого, сбор и обработка информации об участниках тех событий проходит в военных комиссариатах республики, где любой желающий может предоставить информацию о своих родственниках.

Всероссийская акция, стартовавшая в начале текущего года, проводится в целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, а также в рамках реализации мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

В дальнейшем вся собранная информация будет размещена в экспозиции мультимедийного музея «Дорога памяти».

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