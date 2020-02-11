11.02.2020 (21:56)

Подразделение отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения сил специальных операций Республики Беларусь прибыло в Псков для участия в совместном российско-белорусском тактическом учении

Также состоялось совещание командования представителей Псковского соединения ВДВ и руководства белорусской делегации по решению первоочередных задач, стоящих перед сводным подразделением на подготовительном этапе.

Справочно:

Первое в 2020 году совместное российско-белорусское тактическое учение Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь (ССО РБ) пройдут в период с 18 по 21 февраля на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье» в Псковской области под руководством командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплий.

Всего в учении будет задействовано более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения

и около 80 военнослужащих соединения ССО РБ.

Кроме того в учении задействованы 2 вертолета Ми-24 и 8 вертолетов Ми-8 АМТШ Западного военного округа, а также 4 самолета Ил-76мд Военно- транспортной авиации ВКС России.

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