11.02.2020 (21:56)
Подразделение отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения сил специальных операций Республики Беларусь прибыло в Псков для участия в совместном российско-белорусском тактическом учении
Также состоялось совещание командования представителей Псковского соединения ВДВ и руководства белорусской делегации по решению первоочередных задач, стоящих перед сводным подразделением на подготовительном этапе.
Справочно:
Первое в 2020 году совместное российско-белорусское тактическое учение Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь (ССО РБ) пройдут в период с 18 по 21 февраля на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье» в Псковской области под руководством командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплий.
Всего в учении будет задействовано более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения
и около 80 военнослужащих соединения ССО РБ.
Кроме того в учении задействованы 2 вертолета Ми-24 и 8 вертолетов Ми-8 АМТШ Западного военного округа, а также 4 самолета Ил-76мд Военно- транспортной авиации ВКС России.