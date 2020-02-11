11.02.2020 (21:49)

Курсанты РВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова прибыли в г. Щекино Тульской области, где провели комплекс военно-патриотических и культурно-массовых мероприятий

1 февраля в городе воинской славы Воронеж команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф.Маргелова начала свой 640-километровый маршрут к Москве. В этот же день со всей страны стартовали еще 7 команд десантников. Комбинированный марш-бросок команд Воздушно-десантных войск, посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск.

Во всех городах, где проходил маршрут марш-броска команды училища, состоялись торжественные мероприятия, концерты, показательные выступления и уроки мужества. В залах дворцов культуры и творчества не было ни одного свободного места.

11 февраля 2020 года, преодолев более 500 километров, команда училища дошла до города Щёкино Тульской области.

Здесь, у Вечного огня, участники марш-броска возложили цветы, отдавая дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Затем мероприятия прошли в средней школе № 13 имени Героя Российской Федерации летчика-космонавта Залётина Сергея Викторовича. Здесь разведывательный взвод продемонстрировал свои навыки в показательном выступлении по рукопашному бою, а в актовом зале школы состоялся просмотр фильма об училище и концерт ансамблей «Крылатая пехота» и «Контакт».

На урок мужества пришли почти все ученики 13 школы от младших до старших классов, а также ученики других школ.

Более 700 человек присутствовало на мероприятиях в г. Щёкино.

В свою очередь курсанты училища посетили школьный музей, посвященный Герою России Сергею Залётину. Экскурсию проводил директор школы Филатов Анатолий Николаевич вместе со своими лучшими учениками.

Стоит отметить, что один из выпускников этой школы – Русин Роман, сейчас учится на втором курсе десантного училища.

Город Щекино стал последним городом Тульской области на маршруте гвардейцев-курсантов. Теперь команда держит пусть в Московскую область, в г. Обнинск, куда они должны прибыть к 13 февраля.



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