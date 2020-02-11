11.02.2020 (21:42)

В рамках комбинированного марш-броска в честь 75-летия Великой Победы и 90-летия Воздушно-десантных войск, команда Новороссийского десантно-штурмового соединения прибыла в г. Россошь

В рамках масштабного комбинированного марш-броска команд Воздушно-десантных войск, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, десантники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения пересекли границу Воронежской области и прибыли в город Россошь.

Мероприятие началось с возложения венков и цветов к Братской могиле, после чего прошел торжественный митинг с участием командования соединения, представителей органов государственной власти и местного самоуправления. На площади Ленина десантники показали приемы армейского рукопашного боя с оружием и без оружия. Также выступил с репертуаром военных песен оркестр гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка. Все желающие могли ознакомиться с экспозицией выставки образцов стрелкового вооружения, средств десантирования и экипировки воина-десантника. После чего группа «Синева», совместно с художественным коллективом г. Россошь выступили с концертной программой.

За здоровьем команды на всем пути следят представители медицинской службы, у них есть все необходимое имущество для поддержки физического здоровья участников команды. Для профилактики простудных заболеваний выдаются витамины и совместно с представителями тыловых служб оборудуются места для обогрева.

Команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в количестве 30 человек совершает комбинированный марш-бросок протяженностью почти 2000 км, следующий город в котором десантники проведут торжественно-патриотические акции будет Старый-Оскол.



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