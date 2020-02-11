11.02.2020 (21:37)

Гвардейцы Псковского соединения ВДВ прибыли в город Воинской Славы Великие Луки

Десантники Псковского гвардейского соединения ВДВ, совершив переход по маршруту Новосокольники-Великие Луки Псковской области, провели в городе комплекс военно-патриотических мероприятий.

Утром, был проведен торжественный митинг. Вместе с великолукскими кадетами военнослужащие возложили цветы к Вечному огню и памятнику Александра Матросова.

В доме культуры Ленинского комсомола, воины –десантники провели показательные выступления с демонстрацией приемов рукопашного боя и концерт художественного коллектива ВИА «Голубые молнии».

Кроме того, гвардейцы посетили краеведческий музей, в котором их познакомили с историей города.

Общая протяженность маршрута марш-броска комбинированным способом составляет более 840 км.

Позади у команды города Остров, Опочка, Бежаницы. За оставшуюся часть маршрута, десантники псковского гвардейского соединения посетят города: Нелидово, Ржев, Шаховская. Завершат свой марш-бросок 19 февраля в городе-герое Москва, на площади у Вечного огня в Парке Победы на Поклонной горе, где состоится чествование участников комбинированного марш-броска.

Во всех городах по маршруту марш-броска военнослужащие Псковского гвардейского соединения продемонстрируют свои навыки и выучку в ходе показательных выступлений и концертов творческих коллективов соединения, а также проведут уроки мужества с учениками школ.



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