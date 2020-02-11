11.02.2020 (21:35)

В рамках комбинированного марш-броска, Ульяновские десантники провели мероприятия в городе Воинской Славы Ковров

Ковров – город Воинской Славы, третья оружейная столица России встретила команду Ульяновского отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ), совершающую комбинированный марш-бросок в честь 75-летия Великой Победы и 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск.

Акция проводилась в целях патриотического воспитания молодёжи, сохранения и преумножения традиций защитников отечества.

Практически на протяжении всего маршрута следования, участники комбинированного марш-броска проводят памятные мероприятия, торжественные митинги, концерты в воинских частях и учреждениях.

В Коврове Ульяновские десантники возложили гирлянду с цветами к вечному огню на площади Победы, показали искусство рукопашного боя, провели уроки мужества в общеобразовательных учреждениях, возложили цветы к бюсту генерала армии В.Ф. Маргелова в одноимённом сквере. Приняли участие в акции «100 дней до Победы», вместе с представителями легендарного завода им. Василия Алексеевича Дегтярёва сняли с календаря цифру с номером 90, именно столько дней осталось до празднования Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

На площади победы участников и гостей приветствовал глава города Коврова Юрий Морозов, командование Ковровского окружного центра и заместитель командира Ульяновского соединения ВДВ по военно – политической работе гвардии подполковник Андрей Сахаров со словами: «Сегодня очень важно, что нынешнее поколение десантников бережно хранит и преумножает ратные традиции своих предшественников, свято чтит законы боевого братства. Совершенствуя выучку и профессиональное мастерство, будет надёжно защищать национальные интересы России».

Финальным этапом мероприятия станет финиш команд – участниц в городе воинской славы Наро – Фоминске, а их чествование на площади у Вечного Огня на Поклонной горе в г.Москве 19 февраля текущего года.



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