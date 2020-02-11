11.02.2020 (20:56)

Тульские десантники почтили память Героя России гвардии старшего лейтенанта Андрей Панова

В рамках проведения памятных мероприятий, проведенных в городе-герое Смоленске, в ходе совершения комбинированного марш-броска в честь 75-летия Великой Победы и 90-летия Воздушно-десантных войск, десантники Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения отдали воинские почести и возложили цветы к бюсту Героя России гвардии старшего лейтенанта Андрея Панова, геройски погибшего 1 марта 2000 года под Улус-Кертом в Чеченской Республике на высоте 776,0, в составе легендарной 6-й парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Также участники марш-броска возложили цветы к мемориальной доске у школы, где когда-то учился Герой России Андрей Панов. Десантники свято чтут память о подвиге 6 парашютно-десантной роты.

Столкнувшись с превосходящем по численности бандформированием, гвардии старший лейтенант Андрей Панов умело управлял взводом при прикрытии отхода роты на высоту 776,0. В бою Андрей получил ранение, но поля боя не покинул, продолжая управлять действиями своего взвода. Утром 1 марта боевики вновь пошли в атаку на позиции взвода. Герой России Андрей Панов вместе с 10-ю оставшимися бойцами сдерживал натиск противники в течении 40 минут, погибнув в бою.

Прибыв на могилу героя, десантники преклонили колено и отдали дань памяти воину, до конца выполнившему свой воинский долг.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице