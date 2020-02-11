11.02.2020 (20:52)

Главной иконе ВС РФ поклонились подводники, прибывшие из автономного плавания

С момента принесения Главной иконы ВС РФ «Спас Нерукотворный» в главную базу подводных сил Северного флота – Гаджиево, образу Спасителя поклонилось более 2000 человек. Верующие военнослужащие приезжают в гаджиевский Храм Святого апостола Андрея Первозванного где размещена реликвия, семьями. На торжественном молебне присутствовали все командиры атомных подводных лодок, базирующихся в Гаджиево. Также Храм посетили экипажи подводных лодок, прибывшие в базу после выполнения поставленных задач в Мировом океане.

Подводников отличает особое отношение к вере. Иконы святых покровителей Российского флота размещены на командных пунктах и в кают-компаниях многих подводных кораблей.

«Спас Нерукотворный» с ковчегом, где находятся мощи апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Федора Ушакова пробудет в Гаджиево до 14 февраля. Затем реликвии перевезут в Трифонов-Печенгский мужской монастырь, где к ним прикоснутся православные военнослужащие соединений сухопутных и береговых войск Северного флота.

17 февраля планируется перелёт в Архангельскую область, для демонстрации иконы верующим военнослужащим Северодвинского и Архангельского гарнизонов, после чего православная святыня отправится в Псков.

Православная реликвия прибыла в Кольское Заполярье накануне Крещения. Сначала она была выставлена в Свято-Андреевском Морском Кафедральном соборе главной базы Северного флота – Североморска, затем была перенесена в Мурманский Храм Спас-на-Водах. В течение недели до 7 февраля икона находилась в исторической базе Северного флота – городе воинской славы Полярном.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. К ней прикоснулись верующие в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре, Владикавказе, Астрахани, Челябинске, Екатеринбурге, Белогорске, Хабаровске, Владивостоке. После Северного флота святыню передадут в Западный военный округ. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 000 километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в военно-патриотическом парке «Патриот».



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