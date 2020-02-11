11.02.2020 (20:05)

Легендарная группа «Голубые береты» выступила в г. Твери, с концертом в поддержку участия команды отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск в комбинированном марш-броске команд ВДВ

Легендарная группа «Голубые береты», в рамках своего концерта в ДК "Химволокно" г. Твери, посвященного марш-броску Воздушно-десантных войск в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-летнего юбилея Воздушно-десантных войск, анонсировала предстоящее прибытие в город команды отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск.

Двухчасовой концерт посетили ветераны, военнослужащие, воспитанники ВВПОД "Юнармия", жители и гости города Твери. В концерте артисты исполнили полюбившиеся песни времен Афганской войны и конфликта на Северном Кавказе, а также несколько произведений из нового альбома. Завершился концерт исполнением Гимна Воздушно-десантных войск «Синева».

В Твери разведчики проведут ряд мероприятий военно-патриотической направленности, которые состоятся 14-15 февраля с.г.



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