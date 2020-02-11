11.02.2020 (19:54)

Сборная Вооруженных Сил России одержала победу над командой Сербии в матчевой встрече по легкой атлетике между курсантами военных вузов

Сегодня в легкоатлетическом манеже крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА в Москве прошла матчевая встреча по легкой атлетике между курсантами военных вузов России и Сербии.

В течение дня 22 члена сборной Вооруженных Сил Российской Федерации и 13 представителей сербской команды мерились спортивным мастерством в 14 спортивных дисциплинах, входящих в легкую атлетику. Итоги соревновательного дня подвели в ходе торжественной церемонии награждения победителей и призеров.

Победу в беге на дистанции 60 м среди мужчин одержал Никита Иско (7,18 секунды). Второе место занял Дмитрий Жмаев (7,26 секунды), третье — Огниен Златич (7,36 секунды). Лучшей среди женщин на аналогичной дистанции стала Полина Чекалкина (8,07 секунды). На вторую ступень пьедестала почета поднялась Сара Стойкович (8,4 секунды).

Первым 200-метровку преодолел Огниен Златич (23,43 секунды). Вторым финишировал Даниил Гарин (23,44 секунды), третьим — Владимир Делов (23,8 секунды).

В беге на 400 м лучшими среди мужчин и женщин стали Артем Рубцов (50,65 секунды) и Ксения Мосолова (57,99 секунды) соответственно. Вторыми стали Никита Чаприянов (50,87 секунды) и Анастасия Демова (1 минута 0,42 секунды). На третьи ступени пьедестала почета поднялись Марко Пэка (54,25 секунды) и Майда Козодер (1 минута 2,42 секунды).

На восьмисотке первенствовали Ринат Шабаев (1 минута 52,39 секунды) и Анастасия Хекало (2 минуты 28,67 секунды). Серебряными призерами стали Евгений Тетера (1 минута 54,90 секунды) и Кристина Спасович (2 минуты 53,88 секунды). Третий результат среди мужчин показал Милан Станкович (2 минуты 6,01 секунды.

Первыми дистанцию 1500 м преодолели Дмитрий Рылов (4 минуты 5 секунд) и Елизавета Боброва (5 минут 14,12 секунды). Вторыми финишировали Егор Лимонов (4 минуты 5,03 секунды) и Елена Сарич (5 минут 48,69 секунды).

В беге на 3000 м отличились Евгений Кириллов (8 минут 45,55 секунды), Алексей Астраханский (9 минут 18,98 секунды) и Младен Зивкович (10 минут 30,23 секунды).

В прыжках в длину лучшими оказались Дмитрий Малеев (7,03 м) и Виктория Глухова (4,26 м). Ильдар Тюкаев (6,74 м) и Тэодора Сибинач (4,21 м) показали второй результат. Третье место среди мужчин занял Никола Малес (6,26 м).

Лучшим в прыжках в высоту с результатом 2 м стал Дмитрий Ниленко. Второй результат продемонстрировал Владимир Никеев (1,9 м), третий — Кристиан Вас (1,65 м).

В толкании ядра лучшими стали Андрей Боклашов (14,94 м) и Джорджи Петрович (9,57 м).

Так, победу во второй матчевой встрече по легкой атлетике между курсантами военных вузов России и Сербии с большим отрывом одержали российские атлеты. На счету россиян 23 награды, у сербов — 14.

«Я искренне благодарю вас за участие в соревнованиях, за высокие результаты, за стремление идти вперёд, которое вы очень ярко сегодня продемонстрировали. Ещё раз хочу пригласить курсантов Вооруженных сил Республики Сербия в этом году принять участие в III Всемирных кадетских играх, которые пройдут в августе в Санкт-Петербурге», — сказал в заключении врио начальника Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков.

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