11.02.2020 (19:17)

Военные спасатели ЦВО вернулись в Россию после обеспечения посадки спускаемого аппарата «Союз МС-13»

Подразделения сводного поисково-спасательного отряда Центрального военного округа (ЦВО) вернулись в пункты постоянной дислокации после обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-13» 6 февраля в Казахстане.

Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8МТВ5-1, самолетов Ан-12 и Ан-26, поисково-эвакуационных машин-амфибий ПЭМ-1 и ПЭМ-2, а также военные медики вернулись в пункты постоянной дислокации в Свердловской и Челябинской областях.

В операции по обеспечению посадки спускаемого аппарата принимали участие около 200 военнослужащих, было задействовано 12 вертолётов Ми-8МТВ5-1, три самолёта Ан-26 и Ан-12, а также 20 единиц наземной техники, в том числе шесть поисково-спасательных машин «Синяя птица».

Специалисты ЦВО принимают участие в реализации государственных космических программ по запуску и посадке пилотируемых космических кораблей. За последние 10 лет военные спасатели участвовали более чем в 60 операциях, эвакуировав свыше 230 космонавтов, в том числе около 100 иностранных.



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