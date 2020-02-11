11.02.2020 (19:07)

Личный состав Омского автобронетанкового инженерного института поклонился иконе небесного покровителя специалистов МТО

К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны Российской Федерации инициировало беспрецедентную акцию. Через всю Россию — с востока страны в Москву — по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла следует Главная икона Вооруженных Сил — «Спас Нерукотворный», освящая по дороге храмы и города. Так сложилось в традиции Русской православной церкви, что небесные покровители воинства — особо почитаемые святые, поэтому вместе с Главной иконой в храмы России для почитания прибывают иконы покровителей видов и родов войск.

Преподобный Иосиф Волоцкий — святой Русской православной церкви, почитаемый в лике преподобных. Преподобный Иосиф был монахом и активным общественным деятелем, сторонником сильного централизованного Московского государства, радел, чтобы духовное проходило через материальное. Он один из вдохновителей учения о русской церкви, как преемнице и носительнице древнего Вселенского благочестия.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил преподобного Иосифа Волоцкого небесным покровителем специалистов материально-технического обеспечения (МТО).

Торжественная встреча личного состава Омского автобронетанкового инженерного института — филиала Военной академии МТО имени генерала армии А.В. Хрулёва — со святым образом Иосифа Волоцкого состоялась ранним утром под перезвон церковных колоколов. В храме святого благоверного князя Дмитрия Донского, возведенного при активном участии и всесторонней поддержке заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала-армии Дмитрия Булгакова.

«Ничто так не объединяет людей как вера, вот и сегодня вера и святой образ Иосифа Волоцкого объединяет нас. Символично, что первым местом пребывания иконы преподобного Иосифа Волоцкого на территории Центрального военного округа стал Омский автобронетанковый инженерный институт имени Маршала Советского Союза П.К. Кошевого — кузница специалистов автотехнического и танкотехнического обеспечения в системе МТО. Ведь именно Преподобный Иосиф Волоцкий является небесным покровителем всей системы МТО», — сказал заместитель начальника филиала по военно-политической работе полковник Алексей Капинус.

Нескончаемым потоком для поклонения и приложения к иконе шли офицеры, курсанты, гражданский персонал и члены семей военнослужащих, а также представители частей Омского гарнизона. Всего за 12 часов пребывания святого образа Иосифа Волоцкого на Омской земле к нему приложились более 4 тыс. человек. Это событие вызвало неподдельный интерес у иностранных военнослужащих, обучающихся в институте, которые также пришли в храм.

«Преподобный Иосиф Волоцкий являл собой пример как надо трудиться не для себя, а для помощи нуждающимся, в его монастырь приходили люди, которые нуждались в пище, крове, и это все им предоставлялось благодаря Иосифу Волоцкому, который учил братию помогать нуждающимся людям, которых было в то нелегкое время немало», — рассказал присутствующим в церкви иерей Сергий Тюкин.

По окончании пути накануне 9 Мая православную святыню доставят в Главный храм Вооруженных Сил, который откроется в подмосковном в парке «Патриот» в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице