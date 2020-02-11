11.02.2020 (18:29)

На космодроме Плесецк стартовала ежегодная спартакиада Воздушно-космических сил

На космодроме Плесецк стартовала ежегодная спартакиада Воздушно-космических сил (ВКС). В ней принимают участие около 450 спортсменов из объединений, соединений, воинских частей и вузов Воздушно-космических сил.

Соревнования проводятся по трём видам спорта: армейскому рукопашному бою, зимнему офицерскому троеборью, который включает в себя стрельбу, плавание и лыжную гонку, а также армейскому биатлону.

Проведение таких соревнований на космодроме Плесецк уже стало традиционным. Армейский рукопашный бой на спортивной базе космодрома проводится уже в третий раз, а армейский биатлон и зимнее офицерское троеборье — в пятый.

На Первом государственном испытательном космодроме созданы все условия для занятий спортом, имеется большое количество современных спортивных объектов. Это и центральный стадион, и спортивный комплекс «Звезда» со спортивными залами и бассейном, и оборудованная лыжная трасса, и даже ледовый дворец имени Ю.А. Гагарина.

Все победители в качестве представителей ВКС будут принимать участие в спартакиаде Вооружённых Сил Российской Федерации, которая пройдет в марте 2020 года.

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