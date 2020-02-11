11.02.2020 (18:01)

Молодые летчики ВТА впервые отработали полеты на десантирование

В Тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации прошли практические тренировки с экипажами самолетов Ил-76 по десантированию личного состава и техники.

Полеты выполнялись в сложных метеоусловиях при сильных порывах бокового ветра.

Впервые в состав экипажей вошли молодые летчики, выпускники 2019 года, в качестве помощников командиров кораблей.

В ходе выполнения полетных заданий летный состав отработал взлет и посадку, проход на предельно малой высоте, а также технику пилотирования во время полета с открытой рампой и боковой дверью, выдерживая скорость, высоту и отсутствие крена, полностью имитируя десантирование подразделений ВДВ.

Всего в полетах было задействовано около 20 экипажей ВТА и 10 тяжелых военно-транспортных самолетов.



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