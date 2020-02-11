11.02.2020 (17:57)

Курсанты РВВДКУ в рамках комбинированного марш-броска прибыли в Щекино Тульской области, преодолев за 10 дней более 500 километров

Команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Маргелова совершила марш-бросок комбинированным способом до города Щёкино (Тульская область).

В ходе перехода курсантами было пройдено 82 километра. Исходя из погодных условий, команда училища преодолела 46 километров на лыжах и 36 километров — в пешем порядке.

По маршруту движения участники марш-броска провели уроки мужества и дали концерт в честь 75-летия Победы в Великой Отечественно войне и 90-летия со Дня образования Воздушно-десантных войск в школе №1 поселка Волово.

По пути следования были пройдены населенные пункты Верхоупье, Теплое, Липово и Лапотково. По завершении суточного перехода личный состав РВВДКУ разместился в городе Щекино.

С 1 февраля личный состав училища в общей сложности преодолел 504 км.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице