11.02.2020 (17:27)

В парке «Патриот» для юнармейцев Центра военно-патриотического воспитания ВКС провели «экскурсию» по страницам истории Великой Отечественной войны

В рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне парк «Патриот» в Московской области посетили юнармейские отряды Центра военно-патриотического воспитания Воздушно-космических сил.

В музейном комплексе кадеты осмотрели экспозицию вооружения времен Великой Отечественной войны. Экскурсовод рассказал ребятам о роли бронетанковой техники в таких переломных сражениях, как битва за Москву и боях на Курской дуге. Особый восторг у юнармейцев вызвала возможность лично забраться на технику и осмотреть ее изнутри. Помимо увлекательного рассказа, экскурсовод задавал вопросы, стараясь дать ребятам возможность порассуждать.

После увлекательной экскурсии юное поколение отправилось участвовать в конкурсе «Патриот-IQ». Как отмечают организаторы, цель данного конкурса — повторить и обобщить знания кадет о Великой Отечественной войне, дать им возможность выйти за рамки школьной программы, продемонстрировать свою эрудицию.

Игровой раунд показал ребятам, что ответы на многие вопросы требовали не только знаний в различных областях, но и логического мышления.

«Разумеется в школьной программе особое внимание уделяется изучению истории Великой Отечественной войны, большой акцент делается на патриотическом воспитании молодёжи, стимулировании чувства гордости за советский народ. Но одно дело книги по истории, домашние задания и упражнения, а другое — вот такие мероприятия. В виде интеллектуальных игр и викторин информация воспринимается легче», — отметила участница Полина.

По окончании мероприятия организаторы выявили сильнейшего в конкурсе «IQ-Патриот».

«Мы должны знать историю своей страны. Чем чаще мы будем её изучать и говорить о ней, тем больше с каждым разом будем открывать всё новые и новые страницы подвигов и героизма советского народа в годы войны», — отметил юнармеец Евгений.

В завершение дня кадеты выразили благодарность парку «Патриот» за такое познавательное, полезное и ценное мероприятие.

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