11.02.2020 (17:22)

Региональные ДОСААФ Астраханской и Волгоградской областей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии

На днях в городе-герое Волгоград состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии региональных отделений ДОСААФ Астраханской и Волгоградской областей.

Церемония прошла в музее-панораме «Сталинградская битва». Документ своими подписями скрепили председатель регионального отделения Астраханской области Василий Григорьев и заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Волгоградской области Олег Кривченко.

Договоры о сотрудничестве и взаимодействии между собой также заключили и другие общественные организации обоих регионов - областные советы ветеранов, региональные организации Российского союза ветеранов Афганистана и региональные отделения «Боевого братства», «Десантного братства».

По окончании протокольной части участники мероприятия возложили венки от ветеранских и общественных организаций к Вечному огню. А затем делегация ветеранов и общественников отправилась в гости к военнослужащим воинской части города Калач-на-Дону. Здесь астраханцы ознакомились с внутренним распорядком и бытом военнослужащих, попробовали солдатский обед и оценили уровень подготовки поваров части. В казарменном помещении они убедились, что быт воина налажен, а исполнению его основной задачи - защите Родины ничто не мешает.

На встрече с земляками-военнослужащими выступил председатель совета ветеранов Астраханской области Михаил Щепихин, служивший когда-то в этой части на офицерских должностях. Он передал теплые слова от губернатора области Игоря Бабушкина и вручил землякам памятные подарки. От имени ветеранов города Астрахани воинов приветствовал ветеран ДОСААФ Анатолий Гущин. Слово держали и другие активисты ветеранских объединений, которые на примере своих солдатских дней службы рассказали молодежи о том, как необходимо служить. Они передали землякам-воинам подарки и поздравления с приближающимся Днем защитника Отечества от школьников ряда районов Астраханской области.

Как отметили представители командования части, только общественники Астраханской области навещают своих земляков-воинов в таком формате и таким широким представительством. Завершая свой визит в соседний регион, астраханцы посетили обелиски и памятники, возложив к их подножию венки.

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