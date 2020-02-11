Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.02.2020 (17:11)

Военнослужащие Балтийского флота готовятся к конкурсу «Снайперский рубеж» Армейских международных игр–2020

Снайперы соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота начали подготовку ко второму этапу конкурса «Снайперский рубеж» Армейских международных игр–2020.

В ходе состязаний военнослужащие отрабатывают поражение целей без пристрелочного выстрела и применение подручных средств для маскировки огневых позиций, в том числе на местности без естественных укрытий.

При подготовке к конкурсу особое внимание уделяется вопросам разведки целей и определения дальности до них, ведению прицельного огня из снайперских винтовок СВД и СВД-С на дистанциях от 500 до 1300 метров в различных условиях днем и ночью, а также корректированию огня с применением приборов наблюдения и прицеливания.

Завершающим этапом станет трехкилометровый марш-бросок, во время которого снайперы продемонстрируют навыки в ориентировании на местности. В конечной точке маршрута им предстоит показать свое умение поражать живую силу условного противника на предельно дальних дистанциях.

В данном этапе принимают участие свыше 50 снайперов, среди которых есть как опытные военнослужащие по контракту, имеющие достаточный опыт, так и начинающие снайперы.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Дагестане завершился отборочный этап конкурса полевой выучки «Снайперский рубеж»
Военнослужащие ЦВО готовятся к конкурсу «Саянский марш»
Разведчики Таманской дивизии ЗВО убыли в Нижегородскую область для подготовки к прыжкам с парашютом
В Москве с начала года саперами Преображенского полка обезврежено более 40 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false