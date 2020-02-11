11.02.2020 (17:07)

Разведчики армейского корпуса Балтийского флота приступили к занятиям по воздушно-десантной подготовке

Военнослужащие разведывательных подразделений армейского корпуса Балтийского флота приступили к занятиям по воздушно-десантной подготовке.

На воздушно-десантном комплексе разведчики отрабатывают прыжки с воздушного судна, а также действия при возникновении условных нештатных ситуаций в воздухе. Для получения допуска к совершению прыжков с парашютом каждый военнослужащий после подготовительного курса по воздушно-десантной подготовке сдаст теоретические и практические нормативы и зачеты по укладке основного и запасного парашютов.

В ходе проведения курсов по интенсивной подготовке разведчики будут совершать учебно-тренировочные и боевые прыжки с парашютом с высот от 600 – до 2000 метров.

Также военнослужащие будут выполнять прыжки с полным табельным вооружением и снаряжением, с задержкой раскрытия купола на 10, 15 и 20 секунд, ведением в воздухе прицельного огня по условному противнику с приземлением на ограниченную площадь аэродрома.

К воздушно-десантной подготовке в восточной части Калининградской области привлечено около 200 военнослужащих разведывательных подразделений армейского корпуса Балтийского флота.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице