11.02.2020 (17:02)
На Северном флоте начался конкурс «Отличник войсковой разведки»
Военнослужащие разведывательных подразделений соединений сухопутных и береговых войск Северного флота приступили к состязаниям первого отборочного этапа конкурса «Отличник войсковой разведки» Армейских международных игр – 2020.
Состязания проходят на полигонах в районах дислокации войск в Мурманской области. Для участия в них отобраны 124 лучших разведчиков морской пехоты, арктической и отдельной мотострелковой бригад.
Соревнования по профессиональному мастерству состоят из пяти основных элементов: «Десантирование и совершение марш-броска», «Прохождение “Тропы разведчика”», «Соревнование механиков-водителей», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи».
В ходе соревнований войсковым разведчикам предстоит показать профессиональное мастерство в стрельбе из всех видов штатного оружия, вождении боевой техники по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке и выполнении специальных задач.
Лучшие войсковые разведчики из состава воинских частей выступят на втором этапе конкурса «Отличник войсковой разведки», который состоится в марте текущего года.
В настоящее время на Северном флоте около 4 тысяч военнослужащих и более 350 единиц военной техники участвуют в состязаниях и конкурсах по морской, воздушной и полевой выучке.