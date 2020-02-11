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11.02.2020 (16:56)

В Нижегородской области разведчики ЗВО применили беспилотные летательные аппараты для обнаружения замаскированных командных пунктов

На полигоне Мулино в Нижегородской области военнослужащие отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) применили разведывательные беспилотные летательные аппараты (БЛА) для вычисления позиций условного противника и обнаружения замаскированных командных пунктов.

В рамках проведения занятий разведчики применили БЛА «Элерон-3» и «Орлан-10». С помощью полученных данных военнослужащие смогли составить подробную карту местности района нахождения противника. Во время выполнения боевой задачи летательные аппараты находились на высоте более 1000 метров, что позволило обеспечить скрытность наблюдения.

В ходе тренировки прошли специальные инструктажи и практические занятия с молодыми военнослужащими, только начинающими осваивать навыки управления БЛА. Военнослужащими были изучены все этапы подготовки аппаратов, особенности запуска и управления летательными аппаратами.

Всего в занятиях приняли участие более 200 военнослужащих, было задействоано около 30 единиц вооружения и военной техники отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Разведывательные подразделения
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