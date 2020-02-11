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11.02.2020 (16:47)

Ансамбль песни и пляски Северного флота проведёт флешмоб в Мурманске

15 февраля в День воина-интернационалиста Ансамбль песни и пляски Северного флота выступит в мурманском торговом центре «Форум» с часовой творческой программой. В неё войдут вокально-инструментальные и танцевальные номера патриотической и народной тематики.

Выступление флотских артистов планируется наподобие флешмоба. Вход на мероприятие свободный.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Ансамбль имени Александрова
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