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11.02.2020 (16:21)

Более 150 могил воинов-интернационалистов благоустроили ветераны 201 военной базы в Душанбе


Более 150 могил воинов-интернационалистов, похороненных в столице Таджикистана, благоустроили ветераны 201 российской военной базы.

В ходе работы, ветераны очистили территорию аллеи Славы, где похоронены офицеры и солдаты, воевавшие в составе Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Благоустроили цветники, восстановили ограды, могильные плиты, обновили красные звезды на обелисках. Также был отреставрирован надгробный памятник одному из первых кавалеров звезды Героя Советского Союза в Афганской войне Александра Мироненко, который погиб      29 февраля 1980 года при исполнении воинского долга в провинции Кунар.

Мероприятие по благоустройству могил было приурочено к 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

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Метки:
Центральный военный округ
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