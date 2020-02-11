11.02.2020 (16:10)

Дальневосточному высшему общевойсковому командному училищу исполнилось 80 лет

Сегодня исполняется 80 лет Дальневосточному высшему общевойсковому командному училищу.

Утром на плацу начальник училища генерал-майор Владимир Грызлов поздравил с юбилеем личный состав. После построения состоялось торжественное собрание, в ходе которого прославленный воинский коллектив поздравили первые лица региона, ветераны училища и представители общественности.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, дислоцированное в городе Благовещенск Амурской области, – одно из старейших военно-учебных заведений России на Дальнем Востоке. С 1940 года военный вуз произвел 108 выпусков, подготовив более 27 тысяч высококвалифицированных офицеров, 37 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

ДВОКУ готовит командиров мотострелковых взводов, офицеров для горных подразделений, подразделений морской пехоты и уникальной специальности для управления подразделениями в условиях Заполярья. Прапорщики готовятся по техническому профилю.

В ноябре 2019 года за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке квалифицированных военных кадров Президент России наградил училище государственной наградой - орденом Жукова.

Училище оснащено самой современной учебно-материальной базой и боевой техникой. По программе развития училища на ближайшие годы предусмотрена поставка новых образцов вооружения, военной и специальной техники. Для арктических мотострелков ожидается поступление двухзвенных гусеничных снегоболотоходных бронетранспортёров на платформе «Арктика». Училище получит специализированные тренажёры огневой подготовки, имеющие системы управления боем, семейства боевых машин платформы «Армата» и другие перспективные образцы. Запланировано капитальное строительство объектов спортивной инфраструктуры. Это бассейн с классом лёгководолазной подготовки, открытого скалодрома, универсальных спортивно-тренировочных комплексов «Старт», «Боец» и «Атлант», а также полноценного стадиона.

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