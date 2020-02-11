11.02.2020 (16:03)

Более 20 оружейных салютов у памятников и мемориалов павшим воинам проведут военнослужащие ЦВО в Хакасии

Военнослужащие Центрального военного округа проведут в Хакасии более 20 оружейных салютов у памятников и мемориалов воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.

Торжественные залпы военнослужащие произведут из стрелкового оружия с соблюдением ритуала отдания воинских почестей. Сводная салютная группа сформирована из наиболее подготовленных в строевом отношении военнослужащих зенитного ракетного соединения ЦВО, дислоцированного в Хакасии.

Кроме этого, в преддверии 75-й годовщины Великой Победы, личный состав зенитного ракетного соединения принимает активное участие в облагораживании могил советских солдат, тружеников тыла, а также братских могил в регионе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице