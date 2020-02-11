11.02.2020 (16:03)
Более 20 оружейных салютов у памятников и мемориалов павшим воинам проведут военнослужащие ЦВО в Хакасии
Военнослужащие Центрального военного округа проведут в Хакасии более 20 оружейных салютов у памятников и мемориалов воинам, павшим в боях Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.
Торжественные залпы военнослужащие произведут из стрелкового оружия с соблюдением ритуала отдания воинских почестей. Сводная салютная группа сформирована из наиболее подготовленных в строевом отношении военнослужащих зенитного ракетного соединения ЦВО, дислоцированного в Хакасии.
Кроме этого, в преддверии 75-й годовщины Великой Победы, личный состав зенитного ракетного соединения принимает активное участие в облагораживании могил советских солдат, тружеников тыла, а также братских могил в регионе.