11.02.2020 (15:40)
Замминистра обороны Николай Панков открыл соревнования по легкой атлетике между курсантами военных вузов России и Сербии
В крытом легкоатлетическо-футбольном манеже ЦСКА стартовала вторая матчевая встреча по легкой атлетике между курсантами военных вузов России и Сербии. Открыл соревнования статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков.
«Для нас большая честь проводить на объектах Центрального спортивного клуба Армии такой важный турнир с братским сербским народом», — отметил в ходе торжественной церемонии открытия замглавы военного ведомства.
Николай Панков поблагодарил руководство Республики Сербия за предоставленную возможность провести уже вторую ответную матчевую встречу между курсантами двух стран.
«Сегодня соревнования между курсантами-легкоатлетами пройдут в 14 дисциплинах, в которых будет разыграно 42 медали разного достоинства. Дорогие друзья, я хочу пожелать всем участникам турнира честной и бескомпромиссной борьбы и пусть победит сильнейший!», — напутствовал спортсменов заместитель Министра обороны.
В составе сборной Вооруженных Сил Российской Федерации выступают 22 курсанта, представляющих Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (Воронеж) и филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (Сызрань), Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского (Санкт-Петербург), Военный институт физической культуры (Санкт-Петербург), Военную академию связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого (Санкт-Петербург), Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (Санкт-Петербург), Военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (Тверь), а также Омский автобронетанковый инженерный институт и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
Сербская сборная представлена 13 легкоатлетами.
11 февраля будут разыграны медали по толканию ядра, прыжкам в длину и высоту, а также в беге на различные дистанции.
Первые международные соревнования между российскими и сербскими курсантами прошли в марте 2019 года в Белграде. Встреча завершилась победой сборной Вооруженных Сил России.
В завершение церемонии открытия турнира Николай Панков еще раз пожелал спортсменам отличных результатов.
По традиции, установленной в Вооруженных Силах Российской Федерации, перед началом соревнований международного уровня принято поощрять достойных спортсменов. Замминистра обороны вручил погоны капитана победителю и призёру чемпионатов мира в беге с барьерами, инструктору (по спорту высшей квалификации) спортивной команды (по легкой атлетике) старшему лейтенанту Сергею Шубенкову и трехкратной чемпионке мира, инструктору (по спорту высшей квалификации) спортивной команды (по легкой атлетике)старшему лейтенанту Марии Ласицкене.