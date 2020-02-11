11.02.2020 (15:40)

Замминистра обороны Николай Панков открыл соревнования по легкой атлетике между курсантами военных вузов России и Сербии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Замминистра обороны Николай Панков открыл соревнования по легкой атлетике между курсантами военных вузов России и Сербии

В крытом легкоатлетическо-футбольном манеже ЦСКА стартовала вторая матчевая встреча по легкой атлетике между курсантами военных вузов России и Сербии. Открыл соревнования статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков.

«Для нас большая честь проводить на объектах Центрального спортивного клуба Армии такой важный турнир с братским сербским народом», — отметил в ходе торжественной церемонии открытия замглавы военного ведомства.

Николай Панков поблагодарил руководство Республики Сербия за предоставленную возможность провести уже вторую ответную матчевую встречу между курсантами двух стран.

«Сегодня соревнования между курсантами-легкоатлетами пройдут в 14 дисциплинах, в которых будет разыграно 42 медали разного достоинства. Дорогие друзья, я хочу пожелать всем участникам турнира честной и бескомпромиссной борьбы и пусть победит сильнейший!», — напутствовал спортсменов заместитель Министра обороны.

В составе сборной Вооруженных Сил Российской Федерации выступают 22 курсанта, представляющих Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (Воронеж) и филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» (Сызрань), Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского (Санкт-Петербург), Военный институт физической культуры (Санкт-Петербург), Военную академию связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого (Санкт-Петербург), Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (Санкт-Петербург), Военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (Тверь), а также Омский автобронетанковый инженерный институт и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Сербская сборная представлена 13 легкоатлетами.

11 февраля будут разыграны медали по толканию ядра, прыжкам в длину и высоту, а также в беге на различные дистанции.

Первые международные соревнования между российскими и сербскими курсантами прошли в марте 2019 года в Белграде. Встреча завершилась победой сборной Вооруженных Сил России.

В завершение церемонии открытия турнира Николай Панков еще раз пожелал спортсменам отличных результатов.

По традиции, установленной в Вооруженных Силах Российской Федерации, перед началом соревнований международного уровня принято поощрять достойных спортсменов. Замминистра обороны вручил погоны капитана победителю и призёру чемпионатов мира в беге с барьерами, инструктору (по спорту высшей квалификации) спортивной команды (по легкой атлетике) старшему лейтенанту Сергею Шубенкову и трехкратной чемпионке мира, инструктору (по спорту высшей квалификации) спортивной команды (по легкой атлетике)старшему лейтенанту Марии Ласицкене.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице