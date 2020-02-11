11.02.2020 (15:08)
Военнослужащему 201-й военной базы вручили решение о предоставлении жилого помещения в Санкт-Петербурге
Военнослужащему 201-й военной базы вручили решение о предоставлении жилого помещения в собственность бесплатно по избранному постоянному месту жительства в городе Санкт-Петербург.
В торжественной обстановке начальник отделения (территориальное, г. Душанбе) федерального государственного казенного учреждения ФГКУ «Центррегионжилье» Татьяна Кадырова в присутствии заместителя командира 201-й военной базы по вооружению полковника Андрея Какорина поздравила офицера с радостным событием. Также Татьяна Кадырова отметила, что в настоящее время «Центррегионжилье» уделяет пристальное внимание решению социальных вопросов военнослужащих 201-й Российской военной базы по обеспечению служебным и постоянным жильем.
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