11.02.2020 (14:53)

В Михайловской военной артиллерийской академии поставили надежный заслон респираторным заболеваниям

Для исключения случаев заболевания военнослужащих острыми респираторными заболеваниями и вирусными инфекциями руководством и медицинским персоналом Михайловской военной артиллерийской академии проводится широкий комплекс профилактических мероприятий.

Осенью 2019 года личный состав академии прошел вакцинацию современными противовирусными препаратами. На постоянном контроле командиров находится соблюдение санитарно-гигиенических норм в местах проживания и обучения личного состава. Ежедневно проводится проветривание спальных помещений, учебных классов, влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, контролируется и поддерживается оптимальная температура в помещениях.

Курсанты, военнослужащие по призыву и контракту ежедневно проходят медицинские осмотры и термометрию. Активно используются средства наглядной агитации. В библиотеке оформлена выставка литературы по профилактике респираторных заболеваний, а на стендах структурных подразделений размещена актуальная информация.

В период наибольшей вероятности заболевания гриппом и простудными заболеваниями с целью профилактики производится выдача противовирусных препаратов, поливитаминов. Кроме того, в рационе курсантов увеличены нормы лука, чеснока, зелени и сала. Особое внимание уделяется военнослужащим, находящимся в полевых условиях. Для них оборудованы места обогрева, где можно выпить горячего чая.

На поддержку физического здоровья направлены мероприятия по закаливанию и физической подготовке, строго контролируется выполнение распорядка дня.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции, вызванной nCoV-2019, в академии разработан план по её профилактике. Представителями Военно-медицинской академии, специализирующихся в области инфекционных болезней, проведены занятия по организации работы медицинской службы в условиях строгого противоэпидемического режима с врачебным персоналом медицинской службы академии.

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