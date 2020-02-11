11.02.2020 (14:50)

Артиллеристы ЦВО в ходе учений на Кузбассе отработали контрбатарейную стрельбу

Минометные расчеты мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в ходе учения уничтожили условного противника контрбатарейной стрельбой, которая считается наиболее сложным элементом подготовки артиллеристов.

Расчеты 120-миллиметровых минометов «Сани» из закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные залпы по целям, имитирующим позиции условного противника, который был обнаружен на удалении 5 тыс. метров с помощью комплексов разведки «Зоопарк-1М». Полученные координаты артиллерийских систем были переданы на командный пункт. В небе находился беспилотный летательный аппарат «Ордан-10», который обеспечил корректировку огня и объективный видеоконтроль поражения мишеней. Учения проводились с учетом внедрения в практику действий разведывательно-огневых комплексов на основе боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

Разведывательно-огневой комплекс – это быстродействующий автономный артиллерийский комплекс, в котором объединены средства артиллерийской разведки, поражения (в том числе на основе высокоточных боеприпасов), автоматизированного управления огнем и обеспечения стрельбы.

В маневрах было задействовано около 300 военнослужащих и порядка 70 единиц техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице