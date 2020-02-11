11.02.2020 (14:28)

В Татарстане собрали более 25 тысяч фотографий красноармейцев для музея «Дорога памяти»

В Республике Татарстан собрали 25 тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны для мультимедийного музея «Дорога памяти», который строится в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы.

По этому показателю республика занимает первое место среди всех 29 регионов Поволжья, Урала и Сибири, где проводится сбор фотографий военными комиссариатами Центрального военного округа.

Сбор материалов об участниках Великой Отечественной войны осуществляет военный комиссариат республики. На сегодняшний день собраны фотографии 25 851 красноармейца, а также 847 фронтовых писем.

Данный проект реализуется в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Все собранные фотографии, письма и другие памятные материалы об участниках Великой Отечественной войны, находящиеся на хранении в семейных архивах будут размещены в новом мультимедийном музее «Дорога памяти», который строится в подмосковном парке «Патриот» в честь 75-летия Победы над фашизмом. Интерактивный музей будет иметь протяженность 1418 метров, по числу дней Великой Отечественной войны, и станет одним из крупнейших мировых памятников.

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