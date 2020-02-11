11.02.2020 (14:00)

Глава военного ведомства открыл выставку «История России в орденах, медалях и знаках» в Академии Генштаба

Полное собрание государственных наград России впервые представлено в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил на выставке «История России в орденах, медалях и знаках», приуроченной к 75-летию Победы. Сегодня выставку открыл Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

Экспозиция составлена из наград, учрежденных за более чем 300 лет истории Отечества со времен Петра I до наших дней. Выставка разделена на три модуля: Российская империя, Советский Союз и Российская Федерация.

Среди экспонатов на почетном месте — раритетные первые ордена советских республик, которые соседствуют с наградами, учрежденными временным правительством в 1917 году.

Выставка посвящена 75-летию Победы и проходит под эгидой Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил.

В день открытия выставки ее также посетили слушатели Академии Генерального штаба ВС РФ из России и зарубежных стран, представители научного и преподавательского сообщества, ветераны, суворовцы, юнармейцы и гости военного вуза.

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