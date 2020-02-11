11.02.2020 (14:01)

В соединение специального назначения ВВО проведено ночное десантирование

Военнослужащие соединения специального назначения Восточного военного округа совершили прыжки с парашютом с использованием новейшей системы «Арбалет-2» в ночное время суток.

Учебно-тренировочный сбор с группой специальной парашютной подготовки проводился на аэродроме Гаровка-2 в Хабаровском крае. Перед совершением прыжков с группой были проведены инструктажи по требованиям техники безопасности, специальный курс укладки парашюта и безопасного приземления. Основной акцент при проведении курса был уделён безопасному приземлению военнослужащих, в связи с проведением прыжков в ночное время суток.

Перед совершением десантирования у каждого военнослужащего группы специальной парашютной подготовки были проверены опознавательные приборы, которые помогают парашютистам ориентироваться в воздухе и во время приземления, особенно в условиях плохой видимости.

Десантирование группы осуществлялось в ночное время суток с вертолетов Ми-8АМТШ соединения армейской авиации армии ВВС и ПВО с высот 600, 800 и 1000 метров с использованием новейшей парашютной системы «Арбалет-2» на различные площадки.

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