11.02.2020 (13:58)

Участники уникального перехода Хабаровск-Москва прибыли в Забайкальский край

Военнослужащие Восточного военного округа – участники уникального перехода Хабаровск-Москва, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пересекли границу Амурской области и Забайкальского края.

Участники уже миновали населенный пункт Могоча и движутся к городу Нерченску, куда планируют прибыть уже завтра.

Военнослужащим удается сохранять высокую скорость движения и не отставать от намеченного графика даже не смотря на низкие температуры, с которыми им пришлось столкнуться на просторах Приамурья и Забайкалья. На подходах к Могоче, например, столбик термометра опустился ниже отметки в 40 градусов мороза.

На текущей неделе участники комбинированного перехода планируют прибыть в город Чита (Забайкальский край). 14 февраля в столице Забайкалья спланирована агитационная акция, посвященная уникальному переходу. В ней примут участие представители движения Юнармия, командование и военнослужащие общевойсковой армии ВВО, ветераны и жители города.

Справочно:

Как сообщалось ранее, старт уникальному событию – переходу военнослужащих ВВО до Москвы под Знаменем Победы, был дан в Хабаровске 28 января.

Общая протяженность маршрута составляет 8492 километра.

Военнослужащие ВВО пронесут копию Знамени Победы по территории 17 субъектов Российской Федерации, примут участие в военно-патриотических акциях в населенных пунктах на маршруте перехода.

Отправной точкой, своего рода примером для военнослужащих ВВО послужил лыжный переход пятерых военнослужащих авиачасти Особой Краснознаменной Дальневосточной армии в 1934-1935 годах. Молодые командиры, стартовав 1 октября 1934 года со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области), финишировали в Москве 12 февраля 1935 года, преодолев на лыжах и пешком 8134 километра за 120 дней.

Переход военнослужащих Восточного военного округа планируется завершить 7 мая 2020 года в Москве.

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