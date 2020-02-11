11.02.2020 (13:30)

Министр обороны России открыл оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных Сил

Сегодня в Москве под руководством Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу начался ежегодный оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных Сил Российской Федерации.

На мероприятие, которое по традиции открылось в ведущем военном учебном заведении страны — Военной академии Генерального штаба ВС РФ, привлечены руководящий состав главных командований видов Вооруженных Сил РФ, командований родов войск, военных округов, Северного флота, руководители центральных органов военного управления, командующие и начальники штабов объединений. Следующие два дня занятия пройдут в Южном военном округе.

Открывая сбор, глава военного ведомства отметил, что в последние годы сделано немало для повышения боевых возможностей Вооружённых Сил.

«Ускоренными темпами ведётся оснащение высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Количество его носителей с 2012 года увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет — в 30. Время подготовки полётных заданий сокращено с полутора месяцев до трёх часов», — сообщил Министр обороны.

Сергей Шойгу напомнил, что в войска начала поступать современная военная техника, созданная на основе цифровых технологий и с элементами искусственного интеллекта, а на боевом дежурстве уже находятся системы вооружения на новых физических принципах.

«В процессе боевой учёбы личный состав активно осваивает роботизированные комплексы и беспилотные летательные аппараты, применение которых в разы повышает боеспособность войск», — добавил глава военного ведомства.

Министр обороны сообщил, что только за 2019 год Вооруженные Силы пополнились более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения. Всего к концу года, в соответствии с майским указом Президента России, доля современного вооружения в войсках составит более 70% и в дальнейшем будет поддерживаться на этом уровне».

Сергей Шойгу также отметил, что сегодня практически каждое соединение и воинская часть, все военные учебные заведения располагают новым цифровым телекоммуникационным оборудованием. Всего им оснащено свыше 1,2 тыс. объектов Министерства обороны. В результате улучшаются характеристики и повышаются возможности системы управления Вооружёнными Силами.

«Стремительное развитие военной науки и оборонных технологий, появление новых вооружений влияют на формы применения войск. Содействовать их успешному освоению органами военного управления призван нынешний сбор руководящего состава», — подчеркнул Министр обороны.

Он отметил, что в ходе мероприятия участникам предстоит сформировать единое понимание современных форм применения войск в условиях войн нового типа, проанализировать передовой боевой опыт, обсудить ключевые аспекты строительства и развития Вооружённых Сил.

«Большое внимание будет уделено совершенствованию методов работы органов военного управления и организации их взаимодействия с местными властями. Уверен, что это позволит более качественно подготовиться к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020"», — заключил глава военного ведомства.

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